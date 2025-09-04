FILM SURPRISE Mende
FILM SURPRISE Mende mardi 14 avril 2026.
FILM SURPRISE
Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
à découvrir le jour de la séance !
Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026
à découvrir le jour de la séance !
Projection organisée par le Ciné-Club Mendois dans le cadre de la saison 2025/2026 .
Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie +33 044940110 contact@splcoeurlozere.fr
English :
to be discovered on the day of the show!
Screening organized by the Ciné-Club Mendois as part of the 2025/2026 season
German :
am Tag der Sitzung zu entdecken!
Vorführung organisiert vom Ciné-Club Mendois im Rahmen der Saison 2025/2026
Italiano :
da scoprire il giorno dello spettacolo!
Proiezione organizzata dal Ciné-Club Mendois nell’ambito della stagione 2025/2026
Espanol :
¡a descubrir el día del espectáculo!
Proyección organizada por el Mendois Ciné-Club en el marco de la temporada 2025/2026
L’événement FILM SURPRISE Mende a été mis à jour le 2025-09-04 par Conseil Départemental