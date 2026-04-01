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Film surprise Rue Jean Urruty Saint-Palais

Film surprise Rue Jean Urruty Saint-Palais

Film surprise Rue Jean Urruty Saint-Palais lundi 13 avril 2026.

Lieu : Rue Jean Urruty

Adresse : Complexe Saint-Louis

Ville : 64120 Saint-Palais

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Palais

Film surprise

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 21:00:00
fin : 2026-04-13

Date(s) :
2026-04-13

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Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20 

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English : Film surprise

L’événement Film surprise Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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