Film surprise Rue Jean Urruty Saint-Palais

Saint-Palais

Film surprise

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 21:00:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

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En partenariat avec l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai). .

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20

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English : Film surprise

L’événement Film surprise Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque