Film surprise Rue Jean Urruty Saint-Palais
Film surprise Rue Jean Urruty Saint-Palais lundi 13 avril 2026.
Saint-Palais
Film surprise
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 21:00:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Vous appréciez notre programmation ? Vous nous faites confiance au point de venir au cinéma les yeux fermés ? Chiche !
En partenariat avec l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai). .
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Film surprise
L’événement Film surprise Saint-Palais a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)
- Braderie solidaire Saint-Palais 17 avril 2026
- Braderie solidaire Saint-Palais 18 avril 2026
- Rue aux familles Saint-Palais 22 avril 2026
- Le chemin de Saint-Jacques (cyclotourisme) Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Le sentier des contrebandiers De Saint-Palais à Ostabat équestre Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026