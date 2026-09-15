Informations pratiques

Orbey

Film – Tad l’explorateur et la lampe magique

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27 12:05:00

Date(s) :

2026-09-27

Une aventure familiale pleine d’humour où Momie traverse les époques pour retrouver sa jeunesse, entraînant toute la bande dans un voyage délirant !

Synopsis : Tad et Sara sont désormais les heureux parents d’Oli, une adorable et intrépide petite fille de deux ans. Le bonheur de la petite famille fait un peu de l’ombre à Momie, qui a l’impression de passer au second plan. Alors qu’en vacances à Londres la bande met la main sur la Lampe Merveilleuse des Mille et Une Nuits, Momie formule un vœu inattendu : voyager dans le temps pour retourner à l’époque de sa jeunesse où tout le monde l’adorait. Tad, Sara et toute l’équipe n’ont alors d’autre choix que de partir à la poursuite de Momie à travers le passé. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

A humorous family adventure in which Momie travels through time to reclaim her youth, taking the whole gang on a wild ride!

L’événement Film – Tad l’explorateur et la lampe magique Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg