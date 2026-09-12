Film Tad l’explorateur et la lampe magique Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Film Tad l’explorateur et la lampe magique

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:30:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Animation, Aventure, Comédie, Famille.

Tad et Sara sont désormais les heureux parents d’Oli, une adorable et intrépide petite fille de deux ans. Le bonheur de la petite famille fait un peu de l’ombre à Momie, qui a l’impression de passer au second plan. Alors qu’en vacances à Londres la bande met la main sur la Lampe Merveilleuse des Mille et Une Nuits, Momie formule un vœu inattendu voyager dans le temps pour retourner à l’époque de sa jeunesse où tout le monde l’adorait. Tad, Sara et toute l’équipe n’ont alors d’autre choix que de partir à la poursuite de Momie à travers le passé, avant que tout le cours de l’Histoire ne soit modifié… Cette nouvelle aventure les entraînera à travers l’océan Atlantique, de la mythique cité perdue de Païtiti à la Grèce Antique, avant de les conduire au cœur du Moyen-Orient, jusqu’à la légendaire grotte d’Ali Baba et les Quarante Voleurs. Un voyage spectaculaire à travers le temps, les civilisations et les légendes, dans la plus grande aventure de Tad à ce jour.

Durée 1h35. Dès 6 ans. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film Tad l’explorateur et la lampe magique Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-09-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme