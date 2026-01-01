Film: Tafiti Cinéma Le Palais Lourdes
Film: Tafiti Cinéma Le Palais Lourdes mercredi 21 janvier 2026.
Film: Tafiti
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Film de Nina Wels | avec Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Animation, Famille | 2026 | Allemagne | 1 h 22 |
> Tarif normal 6€
> Tarif de 26 ans 3€
SORTIE NATIONALE
Lorsque Tafiti, un jeune suricate, rencontre Mèchefol, un cochon sauvage aussi sympathique qu’exubérant, il sait qu’ils ne pourront jamais devenir amis. En effet, Tafiti a toujours respecté la règle essentielle de survie chez les suricates il ne faut jamais se lier aux étrangers.
Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr
.
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Nina Wels | with Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Animation, Family | 2026 | Germany | 1 h 22 |
> Regular price: 6?
> Price 26 years: 3?
NATIONAL RELEASE
When Tafiti, a young meerkat, meets Mèchefol, a wild pig as friendly as he is exuberant, he knows they can never become friends. Indeed, Tafiti has always respected the essential meerkat survival rule: never get involved with strangers.
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
L’événement Film: Tafiti Lourdes a été mis à jour le 2026-01-08 par OT de Lourdes|CDT65