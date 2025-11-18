Film: t’as pas changé Cinéma Le Palais Lourdes
Film: t’as pas changé
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-18 20:30:00
2025-11-18
Film de Jérôme Commandeur | avec Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis
Comédie | 2025 | France | 1 h 45 |
> Tarif normal 6,00 €
> Tarif de 26 ans 3,00 €
Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?
Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais…
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Jérôme Commandeur | with Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis
Comedy | 2025 | France | 1 h 45 |
> Normal price: 6.00 ?
> Price ? 26 years 3,00 ?
Following an event as zany as it is tragic, four dented former high school students come face to face with their past. Will the strength of the group be enough to set them straight?
A veritable declaration of love to the ’90s, T?AS PAS CHANGÉ paints a hilarious, gritty portrait of a group of fifty-somethings whose reunion will change their lives forever?
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Jérôme Commandeur | mit Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis
Komödie | 2025 | Frankreich | 1 Std. 45 |
> Normaler Tarif 6,00 ?
> Tarif ? von 26 Jahren 3,00 ?
Nach einem ebenso verrückten wie tragischen Ereignis prallen vier verbeulte ehemalige Highschool-Schüler aufeinander und stellen sich ihrer Vergangenheit. Wird die Stärke der Gruppe ausreichen, um sie wieder aufzurichten?
T?AS PAS CHANGÉ ist eine echte Liebeserklärung an die 90er Jahre und zeichnet ein urkomisches und grimmiges Porträt dieser Fünfzigjährigen, deren Wiedersehen sie für immer verändern wird
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Jérôme Commandeur | con Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis
Commedia | 2025 | Francia | 1 h 45 |
> Prezzo normale: € 6,00
prezzo normale: € 6,00 > Sotto i 26 anni: € 3,00
In seguito a un evento tanto bizzarro quanto tragico, quattro ex studenti del liceo si ritrovano a fare i conti con il loro passato. La forza del gruppo sarà sufficiente a rimetterli in riga?
Vera e propria dichiarazione d’amore agli anni ’90, T?AS PAS CHANGÉ dipinge un ritratto esilarante e grintoso di questi cinquantenni la cui riunione cambierà per sempre le loro vite?
Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Jérôme Commandeur | con Laurent Lafitte, François Damiens, Vanessa Paradis
Comedia | 2025 | Francia | 1 h 45 |
> Precio normal: 6,00
precio normal: 6,00 euros > Menores de 26 años: 3,00 euros
Tras un suceso tan disparatado como trágico, cuatro antiguos alumnos de instituto se enfrentan cara a cara con su pasado. ¿Bastará la fuerza del grupo para enderezarlos?
Verdadera declaración de amor a los años 90, T?AS PAS CHANGÉ pinta un retrato hilarante y descarnado de estos cincuentones cuyo reencuentro cambiará sus vidas para siempre?
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
