Film Teresa Orbey
Film Teresa Orbey samedi 3 janvier 2026.
Film Teresa
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-03 20:30:00
fin : 2026-01-03 22:15:00
Date(s) :
2026-01-03
1948. Mère Teresa quitte le couvent pour fonder l’ordre des Missionnaires de la Charité. En 7 jours décisifs, elle forge la décision qui marquera à jamais son destin.
Synopsis Calcutta, 1948. Mère Teresa s’apprête à quitter le couvent pour fonder l’ordre des Missionnaires de la Charité. En sept jours décisifs, entre foi, compassion et doute, elle forge la décision qui marquera à jamais son destin et celui de milliers de vies. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1948. Mother Teresa leaves the convent to found the Missionaries of Charity. In 7 decisive days, she forged the decision that would forever shape her destiny.
L’événement Film Teresa Orbey a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg