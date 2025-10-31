Film PREDATOR BADLANDS au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines
Film PREDATOR BADLANDS au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES
Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Début : 2025-12-14 20:30:00
Ce weekend, à l’affiche, le film PREDATOR BADLANDS
1h 47min | Action, Epouvante-horreur, Science Fiction
De Dan Trachtenberg | Par Dan Trachtenberg, Patrick Aison
Avec Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Stefan Grube
Interdit 12 ans
Dans le futur sur une planète lointaine, un jeune Predator, exclu de son clan, trouve une alliée improbable en la personne de Thia et entreprend un voyage en territoire hostile, à la recherche de l’adversaire ultime. .
