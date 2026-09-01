Informations pratiques

Orbey

Film – The Dog Stars

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22 22:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Dans un monde ravagé par une pandémie, un pilote isolé capte une mystérieuse voix qui ravive l’espoir d’un ailleurs.

Synopsis : Dans un futur proche où une pandémie sans nom a décimé la société américaine, Hig, un pilote vit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien et un ex-marine. Lorsqu’une transmission aléatoire passe par la radio de son Cessna 1956, la voix fait naître au plus profond du pilote l’espoir qu’une vie meilleure existe en dehors de leur périmètre étroitement contrôlé… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

In a world ravaged by a pandemic, an isolated pilot picks up a mysterious voice that reignites hope for a better place.

L’événement Film – The Dog Stars Orbey a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg