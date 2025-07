Film: The Things You Kill Cinéma Le Palais Lourdes

Film: The Things You Kill Cinéma Le Palais Lourdes mardi 29 juillet 2025.

Film: The Things You Kill

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-29 20:30:00

fin : 2025-07-29

2025-07-29

De Alireza Khatami | Par Alireza Khatami

Avec Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü

1 h 53 | Drame | *Version originale sous-titrée

Tout public

Tarif normal: 6€

Tarif -de 26 ans: 3€

Synopsis

Après plusieurs années aux Etats-Unis, Ali retourne s’installer en Turquie avec sa femme. Dans sa ville natale, il retrouve sa famille qui vit un enfer sous le joug terrible de son père. Aussi, lorsque sa mère décède dans des circonstances suspectes, Ali soupçonne-t-il rapidement son père. Aidé par un mystérieux rôdeur qu’il engage comme jardinier, le jeune homme mène une quête vengeresse qui va le confronter au pire des secrets…

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

From Alireza Khatami | By Alireza Khatami

Starring Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü

1 h 53 | Drama | *Original version with subtitles

All audiences

Regular price: 6?

Under 26: 3?

Synopsis

After several years in the United States, Ali returns to Turkey with his wife. In his hometown, he meets up with his family, who are living in hell under his father’s terrible rule. When his mother dies under suspicious circumstances, Ali quickly suspects his father. Aided by a mysterious prowler he hires as a gardener, the young man embarks on a quest for revenge that will bring him face to face with the worst of secrets?

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Von Alireza Khatami | Von Alireza Khatami

Mit Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü

1 Std. 53 | Drama | *Originalfassung mit Untertiteln

Für alle Zuschauer

Normaler Preis: 6?

Preis 26 Jahre: 3?

Synopsis

Nach mehreren Jahren in den USA zieht Ali mit seiner Frau zurück in die Türkei. In seiner Heimatstadt trifft er auf seine Familie, die unter der Herrschaft seines Vaters durch die Hölle geht. Als seine Mutter unter verdächtigen Umständen stirbt, verdächtigt Ali schnell seinen Vater. Mit Hilfe eines mysteriösen Schnorrers, den er als Gärtner anheuert, begibt sich der junge Mann auf eine Suche nach Rache, die ihn mit dem schlimmsten aller Geheimnisse konfrontieren wird

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Di Alireza Khatami

Interpreti: Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü

1 h 53 | Dramma | *Versione originale con sottotitoli

Per tutti i tipi di pubblico

Prezzo normale: 6?

Sotto i 26 anni: 3 euro

Sinossi

Dopo diversi anni trascorsi negli Stati Uniti, Ali torna in Turchia con la moglie. Nella sua città natale, trova la sua famiglia che vive in un inferno sotto il terribile dominio del padre. Quando la madre muore in circostanze sospette, Ali sospetta subito del padre. Con l’aiuto di un misterioso ladro che assume come giardiniere, il giovane intraprende una ricerca di vendetta che lo porterà a confrontarsi con il peggiore dei segreti?

Informazioni su: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Por Alireza Khatami

Protagonizada por Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü

1 h 53 | Drama | *Versión original subtitulada

Todos los públicos

Precio normal: 6?

Menores de 26 años: 3?

Sinopsis

Tras varios años en Estados Unidos, Ali regresa a Turquía con su mujer. En su ciudad natal, descubre que su familia vive un infierno bajo el terrible gobierno de su padre. Cuando su madre muere en circunstancias sospechosas, Ali no tarda en sospechar de su padre. Con la ayuda de un misterioso merodeador al que contrata como jardinero, el joven se embarca en una búsqueda de venganza que le llevará a enfrentarse con el peor de los secretos..

Información en: cinema@ville-lourdes.fr

