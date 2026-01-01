Film: Thelma du pays des glaces Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Thelma du pays des glaces

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Film de Reinis Kalnaellis

1h 11min | Animation, Aventure, Fantastique | Lettonie

> Tarif unique journée 3€

Thelma est différente des autres pingouins du Pays des glaces elle n’aime ni la neige, ni le froid, et encore moins l’eau glacée ; elle rêve aussi de pouvoir voler… Tout cela sans doute parce qu’elle a été élevée dans la Grande Forêt par un chat, Wilhem et une souris, Sophia. À l’approche de son cinquième anniversaire, Thelma décide de faire la fête avec ses amis. Mais alors qu’elle commence à craindre que son anniversaire ne vienne jamais, la voilà embarquée dans une aventure qui l’aidera à découvrir la valeur d’être fidèle à elle-même. Être un pingouin, ce n’est pas si mal après tout !

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Reinis Kalnaellis

1h 11min | Animation, Adventure, Fantasy | Latvia

> Single day rate: 3?

Thelma is different from the other penguins in the Land of Ice: she doesn’t like snow or cold, let alone icy water; she also dreams of being able to fly? All this, no doubt, because she was raised in the Great Forest by a cat, Wilhem, and a mouse, Sophia. As her fifth birthday approaches, Thelma decides to celebrate with her friends. But just as she begins to worry that her birthday will never come, she embarks on an adventure that will help her discover the value of being true to herself. Being a penguin isn’t so bad after all!

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

