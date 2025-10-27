Film TKT Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-10-27 20:30:00

fin : 2025-10-27 22:00:00

2025-10-27

Synopsis Alors qu’Emma, 16 ans, une jeune fille heureuse dans sa vie, est admise dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital, ses parents Meredith et Fred attendent anxieusement des nouvelles du médecin. Désemparés, ils prennent conscience que malgré tous les T’inquiète de leur fille, ils auraient dû s’inquiéter. Que lui est-il arrivé ? Entre amitiés toxiques, isolement, messages, moqueries et humiliation, la vie d’Emma a rapidement basculé dans une spirale infernale. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Emma, a happy young woman, is admitted to the hospital’s intensive care unit, where her parents are waiting to hear from the doctor. What’s happened to her?

German :

Emma, ein junges Mädchen, das mit ihrem Leben zufrieden ist, wird auf die Intensivstation des Krankenhauses eingeliefert. Ihre Eltern warten auf Neuigkeiten vom Arzt. Was ist mit ihr passiert?

Italiano :

Emma, una giovane ragazza dalla vita felice, viene ricoverata in ospedale in terapia intensiva. I suoi genitori sono in attesa di notizie dal medico. Cosa le è successo?

Espanol :

Emma, una joven con una vida feliz, está ingresada en cuidados intensivos en el hospital. Sus padres esperan noticias del médico. ¿Qué le ha ocurrido?

