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Film Tombé du ciel Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma La Rotonde
Adresse
1 Rue Winston Churchill
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Film Tombé du ciel

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Comédie, Famille.

Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres.

Durée 1h32   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Film Tombé du ciel Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-09-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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