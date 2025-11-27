Film Transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan route nationale Chevagnes
Film Transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan route nationale Chevagnes jeudi 27 novembre 2025.
Film Transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan
route nationale Salle polyvalente Chevagnes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 20:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Dans le cadre du festival Alimenterre rejoignez nous pour la projection d’un film sur la transmission des exploitations agricoles qui sera suivie d’échanges.
.
route nationale Salle polyvalente Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 10 94 accueil@centresocialetculturel.fr
English :
As part of the Alimenterre festival, join us for the screening of a film on farm transfers, followed by a discussion.
German :
Im Rahmen des Festivals Alimenterre treffen Sie sich mit uns zur Vorführung eines Films über die Übergabe von landwirtschaftlichen Betrieben mit anschließendem Austausch.
Italiano :
Nell’ambito del festival Alimenterre , partecipate alla proiezione di un film sul trasferimento delle aziende agricole, seguita da un dibattito.
Espanol :
En el marco del festival Alimenterre , asista a la proyección de una película sobre el traspaso de explotaciones agrícolas, seguida de un debate.
L’événement Film Transmettre, quand se joue l’avenir du monde paysan Chevagnes a été mis à jour le 2025-11-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région