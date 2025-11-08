Film- Tron Ares Orbey

Film- Tron Ares

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

L’étonnante aventure d’un Programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse. Séance 3D à 20h30.

Synopsis L'étonnante aventure d'un Programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle…

La séance de 20h30 est en 3D. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

The amazing adventure of a highly sophisticated program called Ares, sent from the digital world to the real world on a dangerous mission. 3D screening at 8:30pm.

German :

Das erstaunliche Abenteuer eines hochentwickelten Programms namens Ares, das von der digitalen in die reale Welt geschickt wird, um eine gefährliche Mission zu erfüllen. 3D-Vorstellung um 20:30 Uhr.

Italiano :

La sorprendente avventura di un programma altamente sofisticato chiamato Ares, inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione. Proiezione in 3D alle 20.30.

Espanol :

La asombrosa aventura de un programa altamente sofisticado llamado Ares, enviado del mundo digital al mundo real en una peligrosa misión. Proyección en 3D a las 20.30 h.

