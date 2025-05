Film Tu ne men­ti­ras poin­t VOST – Orbey, 26 mai 2025 20:30, Orbey.

Haut-Rhin

Film Tu ne men­ti­ras poin­t VOST 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Synopsis Irlande, 1985. Modeste entrepreneur dans la vente de charbon, Bill Furlong tache de maintenir à flot son entreprise, et de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, lors d’une livraison au couvent de la ville, il fait une découverte qui le bouleverse. Ce secret longtemps dissimulé va le confronter à son passé et au silence complice d’une communauté vivant dans la peur. .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Ireland, 1985. Bill, a coal contractor, discovers a shocking secret during a delivery to a convent, forcing him to confront his past and the silence of a frightened community.

German :

Irland, 1985. Der Kohleunternehmer Bill stößt bei einer Lieferung an ein Kloster auf ein erschütterndes Geheimnis, das ihn dazu zwingt, sich seiner Vergangenheit und dem Schweigen einer ängstlichen Gemeinschaft zu stellen.

Italiano :

Irlanda, 1985. Bill, un commerciante di carbone, scopre un segreto sconvolgente durante una consegna a un convento, che lo costringe a confrontarsi con il suo passato e con il silenzio di una comunità spaventata.

Espanol :

Irlanda, 1985. Bill, un comerciante de carbón, descubre un espeluznante secreto durante una entrega a un convento, lo que le obliga a enfrentarse a su pasado y al silencio de una comunidad atemorizada.

