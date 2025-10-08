FILM UN AIR DE FAMILLE Saint-Félix-de-Lodez

146 avenue Cardinal Fleury Saint-Félix-de-Lodez Hérault

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Cédric Klapisch ; 1996, France.

Durée 1 h 50.

Version restaurée 4K .

Avec Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Darroussin.

Toutes les semaines dans la famille Menard, on se réunit au café dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble Aux ducs de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c’est l’anniversaire de Yolande la belle-fille, un incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme d’Henri, est partie une semaine pour réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de la famille.

Nous sommes heureux de vous retrouver pour la saison 7 du ciné-club ! .

English :

Every week, the Menard family meets at Henri?s cafe, where we all eat together at the Dukes of Brittany. Tonight, on Yolande?s daughter-in-law?s birthday, an incident is about to disrupt the routine. Arlette, Henri?s wife, is away for a week on vacation, which will destabilize the other members of the family…

German :

Die Familie Menard trifft sich jede Woche im Café, dessen Besitzer Henri ist, und geht gemeinsam im Aux ducs de Bretagne essen. Heute Abend, am Geburtstag der Schwiegertochter Yolande, kommt es zu einem Zwischenfall, der die Gewohnheiten stört. Henris Frau Arlette ist für eine Woche zum Nachdenken abgereist, was die anderen Familienmitglieder destabilisieren wird…

Italiano :

Ogni settimana, la famiglia Menard si ritrova al caffè di Henri e mangia insieme al Duchi di Bretagna. Questa sera, in occasione del compleanno della nuora di Yolande, accade qualcosa che sconvolge la solita routine. Arlette, la moglie di Henri, è partita per una settimana di relax e questo destabilizzerà gli altri membri della famiglia…

Espanol :

Cada semana, la familia Menard se reúne en el café de Henri y comen juntos en el Duques de Bretaña. Esta noche, el día del cumpleaños de la nuera de Yolande, ocurre algo que altera la rutina habitual. Arlette, la esposa de Henri, se ha marchado una semana para relajarse, lo que desestabilizará a los demás miembros de la familia…

