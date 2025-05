Film Un médecin pour la paix – Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, 29 mai 2025 20:30, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Pyrénées-Atlantiques

Film Un médecin pour la paix Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-29 20:30:00

2025-05-29

Izzeldin Abuelaish, premier médecin palestinien à travailler dans un hôpital israélien, voit sa maison bombardée en 2009, tuant trois de ses filles et une nièce. Malgré cette tragédie, il trouve la force de parler d’espoir et de réconciliation. Exilé depuis au Canada, il milite sans relâche pour la paix entre Israël et la Palestine, ce qui lui vaudra d’être nominé cinq fois pour le Prix Nobel de la Paix. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04

