Orbey

Film Un p’tit truc en plus

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:15:00

Date(s) :

2026-06-06

En fuite, un père et son fils se cachent dans une colonie pour jeunes handicapés et vivent une aventure humaine inattendue.

Le film de la décennie 2020

Synopsis Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

On the run, a father and son hide out in a camp for handicapped youngsters and experience an unexpected human adventure.

L’événement Film Un p’tit truc en plus Orbey a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg