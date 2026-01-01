Film Un Simple Accident Club des Cinéphiles Centre Culturel 27 Rouillac

Film Un Simple Accident Club des Cinéphiles

Centre Culturel 27
139 Bd d'Encamp
16170 Rouillac
Rouillac
Charente

Tarif : 4 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13 22:15:00

Date(s) :

2026-01-13

Un drame Franco-Iranien de Jafar Panahi.

.

Centre Culturel 27
139 Bd d'Encamp
16170 Rouillac
Charente
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 45 96 51 41

English :

A Franco-Iranian drama by Jafar Panahi.

L’événement Film Un Simple Accident Club des Cinéphiles Rouillac a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme du Rouillacais