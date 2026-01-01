Film Un Simple Accident Club des Cinéphiles Centre Culturel 27 Rouillac

Centre Culturel 27 139 Bd d’Encamp 16170 Rouillac Rouillac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 20:30:00
fin : 2026-01-13 22:15:00

Date(s) :
2026-01-13

Un drame Franco-Iranien de Jafar Panahi.
English :

A Franco-Iranian drama by Jafar Panahi.

