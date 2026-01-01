Film Un Simple Accident Club des Cinéphiles Centre Culturel 27 Rouillac
Film Un Simple Accident Club des Cinéphiles Centre Culturel 27 Rouillac mardi 13 janvier 2026.
Film Un Simple Accident Club des Cinéphiles
Centre Culturel 27 139 Bd d’Encamp 16170 Rouillac Rouillac Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 20:30:00
fin : 2026-01-13 22:15:00
Date(s) :
2026-01-13
Un drame Franco-Iranien de Jafar Panahi.
English :
A Franco-Iranian drama by Jafar Panahi.
