Film: un simple accident Cinéma Le Palais Lourdes

Film de Jafar Panahi | avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | France, Luxembourg, Iran
Drame | 2025 | 1 h 42 |
En version originale sous-titrée
Tarif normal 6,00 €
Tarif de 26 ans 3,00 €
Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Jafar Panahi | with Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | France, Luxembourg, Iran
Drama | 2025 | 1 h 42 |
In original version with subtitles
Regular price: 6.00 ?
Price ? 26 years 3,00 ?
Iran, nowadays. A man stumbles across what he believes to be his former torturer. But when confronted with this family man who fiercely denies having been his torturer, doubt creeps in.
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Jafar Panahi | mit Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Frankreich, Luxemburg, Iran
Drama | 2025 | 1 Std. 42 |
In Originalversion mit Untertiteln
Normaler Tarif: 6,00 ?
Preis ? 26 Jahre: 3,00 ?
Iran, in der heutigen Zeit. Ein Mann trifft zufällig auf den Mann, den er für seinen ehemaligen Folterer hält. Doch angesichts dieses Familienvaters, der vehement bestreitet, sein Peiniger gewesen zu sein, kommen Zweifel auf.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Jafar Panahi | con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Francia, Lussemburgo, Iran
Drammatico | 2025 | 1 h 42 |
In versione originale con sottotitoli
Prezzo normale: ? 6,00
Prezzo ? 26 anni 3,00 ?
Iran, giorni nostri. Un uomo si imbatte in una persona che crede essere il suo ex torturatore. Ma di fronte a un padre che nega ferocemente di essere stato il suo torturatore, il dubbio si insinua.
Per ulteriori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Jafar Panahi | con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi | Francia, Luxemburgo, Irán
Drama | 2025 | 1 h 42 |
En versión original subtitulada
Precio normal: 6,00
Precio ? 26 años 3,00 ?
Irán, en la actualidad. Un hombre tropieza con alguien que cree que es su antiguo torturador. Pero frente a un padre que niega ferozmente haber sido su torturador, la duda se apodera de él.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
