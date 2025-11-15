Film UN SIMPLE ACCIDENT Espace Multimédia Saugues

Film UN SIMPLE ACCIDENT

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire

Tarif : 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Film UN SIMPLE ACCIDENT . Drame de Jafar Panahi, avec VahidMobasseri, Maryam Afshari, EbrahimAzizi.

.

Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com

English :

Film A SIMPLE ACCIDENT . Drama by Jafar Panahi, with VahidMobasseri, Maryam Afshari, EbrahimAzizi.

German :

Film EIN EINFACHER UNFALL . Drama von Jafar Panahi, mit VahidMobasseri, Maryam Afshari, EbrahimAzizi.

Italiano :

Film UN SEMPLICE ACCIDENTE . Film drammatico di Jafar Panahi, con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi.

Espanol :

Película UN SIMPLE ACCIDENTE . Drama de Jafar Panahi, protagonizado por Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi.

