Film UN SIMPLE ACCIDENT Espace Multimédia Saugues
Film UN SIMPLE ACCIDENT Espace Multimédia Saugues samedi 15 novembre 2025.
Film UN SIMPLE ACCIDENT
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Film UN SIMPLE ACCIDENT . Drame de Jafar Panahi, avec VahidMobasseri, Maryam Afshari, EbrahimAzizi.
.
Espace Multimédia 1 rue Louis Amargier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine-margeride@mailo.com
English :
Film A SIMPLE ACCIDENT . Drama by Jafar Panahi, with VahidMobasseri, Maryam Afshari, EbrahimAzizi.
German :
Film EIN EINFACHER UNFALL . Drama von Jafar Panahi, mit VahidMobasseri, Maryam Afshari, EbrahimAzizi.
Italiano :
Film UN SEMPLICE ACCIDENTE . Film drammatico di Jafar Panahi, con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi.
Espanol :
Película UN SIMPLE ACCIDENTE . Drama de Jafar Panahi, protagonizado por Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi.
L’événement Film UN SIMPLE ACCIDENT Saugues a été mis à jour le 2025-11-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier