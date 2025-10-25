Film: une bataille après l’autre Cinéma Le Palais Lourdes
Film: une bataille après l’autre Cinéma Le Palais Lourdes samedi 25 octobre 2025.
Film: une bataille après l’autre
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-25 20:30:00
2025-10-25
Film de Paul Thomas Anderson | avec Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor | U.S.A.
Action, Comédie | 2025 | 2 h 42 |
En version originale sous-titrée
Tarif normal 6,00 €
Tarif de 26 ans 3,00 €
Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé…
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Paul Thomas Anderson | with Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor | U.S.A.
Action, Comedy | 2025 | 2 h 42 |
In original version with subtitles
Regular price: 6.00 ?
Price ? 26 years 3,00 ?
A disillusioned, paranoid former revolutionary, Bob lives on the bangs of society with his independent, resourceful daughter Willa. When his sworn enemy resurfaces after 16 years and Willa disappears, Bob moves heaven and earth to find her, facing for the first time the consequences of his past?
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Paul Thomas Anderson | mit Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor | U.S.A.
Action, Komödie | 2025 | 2 Std. 42 |
In Originalversion mit Untertiteln
Normaler Preis 6,00 ?
Preis ? 26 Jahre: 3,00 ?
Der desillusionierte und paranoide Ex-Revolutionär Bob lebt mit seiner unabhängigen und einfallsreichen Tochter Willa am Rande der Gesellschaft. Als sein Erzfeind nach 16 Jahren wieder auftaucht und Willa verschwindet, setzt Bob Himmel und Hölle in Bewegung, um sie zu finden, und stellt sich zum ersten Mal den Konsequenzen seiner Vergangenheit?
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Paul Thomas Anderson | con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor | U.S.A.
Azione, Commedia | 2025 | 2 h 42 |
In versione originale con sottotitoli
Prezzo normale: 6,00 ?
Sotto i 26 anni: 3,00 ?
Ex rivoluzionario disilluso e paranoico, Bob vive ai margini della società con la figlia Willa, indipendente e piena di risorse. Quando il suo nemico giurato riappare dopo 16 anni e Willa scompare, Bob fa di tutto per ritrovarla, affrontando per la prima volta le conseguenze del suo passato?
Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Paul Thomas Anderson | con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor | EE.UU.
Acción, Comedia | 2025 | 2 h 42 |
En versión original subtitulada
Precio normal: 6,00 ?
Menores de 26 años: 3,00
Antiguo revolucionario desilusionado y paranoico, Bob vive al margen de la sociedad con su hija Willa, independiente y llena de recursos. Cuando su enemigo jurado reaparece después de 16 años y Willa desaparece, Bob mueve cielo y tierra para encontrarla, enfrentándose por primera vez a las consecuencias de su pasado..
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
