Film- Une enfance allemande, île d’Amrum 1945 VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 20:30:00

fin : 2025-11-16 22:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Printemps 1945,’île d’Amrum en l’Allemagne. Nanning, 12 ans, brave la mer pour chasser les phoques, pêche et travaille pour aider à nourrir la famille. La paix arrive.

Synopsis Printemps 1945, sur l’île d’Amrum, au large de l’Allemagne. Dans les derniers jours de la guerre, Nanning, 12 ans, brave une mer dangereuse pour chasser les phoques, pêche de nuit et travaille à la ferme voisine pour aider sa mère à nourrir la famille. Lorsque la paix arrive enfin, de nouveaux conflits surgissent, et Nanning doit apprendre à tracer son propre chemin dans un monde bouleversé.

Ce film est diffusé dans le cadre du festival Augenblick . .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Spring 1945, Amrum Island, Germany. Nanning, 12, braves the sea to hunt seals, fish and work to help feed the family. Peace arrives.

German :

Frühling 1945, Insel Amrum in Deutschland. Die 12-jährige Nanning trotzt dem Meer, um Robben zu jagen, fischt und arbeitet, um die Familie zu ernähren. Der Frieden kommt.

Italiano :

Primavera 1945, sull’isola di Amrum in Germania. Nanning, all’età di 12 anni, affronta il mare per cacciare foche, pescare e lavorare per sfamare la famiglia. Arriva la pace.

Espanol :

Primavera de 1945, en la isla de Amrum, en Alemania. Nanning, de 12 años, desafía al mar para cazar focas, pescar y trabajar para ayudar a alimentar a la familia. Llega la paz.

L’événement Film- Une enfance allemande, île d’Amrum 1945 VOST Orbey a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg