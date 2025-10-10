Film UNE PLACE POUR PIERROT au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines
Film UNE PLACE POUR PIERROT au Cinéma SELECT à PLANCHER-les-MINES
Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif réduit
2025-10-10 20:30:00
2025-10-11
Ce weekend, à l’affiche, le film Une place pour Pierrot .
1h 39min | Comédie dramatique
De Hélène Medigue | Par Hélène Medigue, Stéphane Cabel
Avec Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille
Tout public
Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place. .
Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70
