Film: une place pour Pierrot Cinéma Le Palais Lourdes mardi 16 septembre 2025.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-16 20:30:00

fin : 2025-09-16

2025-09-16

1 h 39 | Comédie dramatique

De Hélène Medigue | Par Hélène Medigue, Stéphane Cabel

Avec Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

3-6 €

Synopsis

Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place.

Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

1 h 39 | Comedy drama

By Hélène Medigue, Stéphane Cabel

With Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

3-6 ?

Synopsis

Pierrot, 45, is autistic and lives in a nursing home. Determined to give him a dignified life, his sister Camille takes him in and sets out to find a place better suited to his difference. It’s a long road, but it’s the promise of a new life, in which everyone will find their place.

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

1 Std. 39 | Dramatische Komödie

Von Hélène Medigue | Von Hélène Medigue, Stéphane Cabel

Mit Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

3-6 ?

Synopsis

Der 45-jährige Pierrot ist Autist und lebt in einem Pflegeheim. Seine Schwester Camille ist entschlossen, ihm ein Leben in Würde zu ermöglichen. Sie nimmt ihn bei sich auf und macht sich auf die Suche nach einem Ort, der besser für ihn geeignet ist. Der Weg ist lang, aber er verspricht ein neues Leben, in dem jeder seinen Platz finden wird.

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

1 h 39 | Commedia drammatica

Di Hélène Medigue, Stéphane Cabel

Con Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

3-6 ?

Sinossi

Pierrot, 45 anni, è autistico e vive in una casa di cura. Determinata a dargli una vita dignitosa, la sorella Camille lo accoglie e si mette alla ricerca di un luogo più adatto alla sua diversità. La strada è lunga, ma promette una nuova vita in cui ognuno possa trovare il proprio posto.

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

1 h 39 | Comedia dramática

De Hélène Medigue, Stéphane Cabel

Con Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

3-6 ?

Sinopsis

Pierrot, de 45 años, es autista y vive en una residencia. Decidida a darle una vida digna, su hermana Camille lo acoge y se pone en marcha para encontrar un lugar mejor adaptado a su diferencia. Es un largo camino, pero encierra la promesa de una nueva vida, en la que cada uno puede encontrar su lugar.

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

