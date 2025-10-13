Film Une place pour Pierrot Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-10-13 20:30:00

fin : 2025-10-13 22:10:00

Synopsis Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Pierrot is autistic and lives in a nursing home. Determined to give him a dignified life, his sister takes him in and looks for a place better suited to his difference.

German :

Pierrot ist Autist und lebt in einem Pflegeheim. Seine Schwester ist entschlossen, ihm ein Leben in Würde zu ermöglichen. Sie nimmt ihn bei sich auf und sucht nach einem Ort, der seiner Andersartigkeit besser gerecht wird.

Italiano :

Pierrot è autistico e vive in una casa di riposo. Decisa a dargli una vita dignitosa, la sorella lo accoglie nella sua casa e cerca un posto più adatto alla sua diversità.

Espanol :

Pierrot es autista y vive en una residencia. Decidida a darle una vida digna, su hermana lo acoge en su casa y busca un lugar mejor adaptado a su diferencia.

