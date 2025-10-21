Film « Une place pour Pierrot » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains
Film « Une place pour Pierrot »
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Début : 2025-10-21 20:30:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Projection du film de Hélène Médigue et Marie Gillain.
Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
English : Film « Une place pour Pierrot
Screening of the film by Hélène Médigue and Marie Gillain.
German : Film « Ein Platz für Pierrot »
Vorführung des Films von Hélène Médigue und Marie Gillain.
Italiano :
Proiezione del film di Hélène Médigue e Marie Gillain.
Espanol : Película « Une place pour Pierrot
Proyección de la película de Hélène Médigue y Marie Gillain.
L'événement Film « Une place pour Pierrot » Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-11