Film « Une place pour Pierrot » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains

Film « Une place pour Pierrot » Salle le Gallion Saint-Trojan-les-Bains mardi 21 octobre 2025.

Film « Une place pour Pierrot »

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 20:30:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Projection du film de Hélène Médigue et Marie Gillain.

.

Salle le Gallion 26 boulevard de la Plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

English : Film « Une place pour Pierrot

Screening of the film by Hélène Médigue and Marie Gillain.

German : Film « Ein Platz für Pierrot »

Vorführung des Films von Hélène Médigue und Marie Gillain.

Italiano :

Proiezione del film di Hélène Médigue e Marie Gillain.

Espanol : Película « Une place pour Pierrot

Proyección de la película de Hélène Médigue y Marie Gillain.

L’événement Film « Une place pour Pierrot » Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes