Film Une poin­te d’amour – Orbey, 23 mai 2025 20:30, Orbey.

Haut-Rhin

Film Une poin­te d’amour 23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23 22:00:00

Date(s) :

2025-05-23

Mélanie, gravement malade, part en road trip vers l’Espagne avec son meilleur ami pour vivre pleinement, coûte que coûte.

Mélanie, avocate, atteinte d’une maladie incurable, a décidé qu’il était temps de profiter de la vie ! Elle embarque Benjamin, son ami de toujours, dans un périple vers l’Espagne pour explorer enfin leur sensualité dans une maison close. Les voici à bord d’un van délabré, conduit par Lucas, un chauffeur bourru sorti de prison la veille. Contrairement à Mélanie, Benjamin ne semble pas pressé d’arriver et fait d’ailleurs tout pour prolonger cet improbable voyage à ses côtés… .

23 Rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Mélanie, seriously ill, goes on a road trip to Spain with her best friend to live life to the full, whatever the cost.

German :

Die schwerkranke Melanie begibt sich mit ihrem besten Freund auf einen Roadtrip nach Spanien, um ein erfülltes Leben zu führen, koste es, was es wolle.

Italiano :

Mélanie, gravemente malata, parte per un viaggio in Spagna con la sua migliore amica per vivere appieno la vita, a qualunque costo.

Espanol :

Mélanie, gravemente enferma, emprende un viaje por carretera a España con su mejor amiga para vivir la vida al máximo, cueste lo que cueste.

L’événement Film Une poin­te d’amour Orbey a été mis à jour le 2025-05-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg