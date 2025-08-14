Film « Vacances forcées » en plein air Saugues

Film « Vacances forcées » en plein air Saugues jeudi 14 août 2025.

Film « Vacances forcées » en plein air

Square rue des Roches Saugues Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Projection en plein air du film « Vacances Forcées » au square, rue des Roches à Saugues.

.

Square rue des Roches Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr

English :

Open-air screening of the film « Vacances Forcées » in the square, rue des Roches, Saugues.

German :

Freiluftvorführung des Films « Vacances Forcées » auf dem Platz, rue des Roches in Saugues.

Italiano :

Proiezione all’aperto del film « Vacances Forcées » in piazza, rue des Roches, Saugues.

Espanol :

Proyección al aire libre de la película « Vacances Forcées » en la plaza, rue des Roches, Saugues.

L’événement Film « Vacances forcées » en plein air Saugues a été mis à jour le 2025-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier