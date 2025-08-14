Film « Vacances forcées » en plein air Saugues
Square rue des Roches Saugues Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Projection en plein air du film « Vacances Forcées » au square, rue des Roches à Saugues.
Square rue des Roches Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr
English :
Open-air screening of the film « Vacances Forcées » in the square, rue des Roches, Saugues.
German :
Freiluftvorführung des Films « Vacances Forcées » auf dem Platz, rue des Roches in Saugues.
Italiano :
Proiezione all’aperto del film « Vacances Forcées » in piazza, rue des Roches, Saugues.
Espanol :
Proyección al aire libre de la película « Vacances Forcées » en la plaza, rue des Roches, Saugues.
