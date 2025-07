Film Vacances forcées Orbey

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Mardi 2025-07-08 20:30:00

2025-07-08 22:10:00

2025-07-08

Deux familles que tout oppose se retrouvent contraintes de partager une maison de vacances. L’été s’annonce mouvementé… et inoubliable.

Synopsis Suite à une erreur de réservation, deux familles que tout oppose, ainsi qu’un éditeur un peu snob et l’influenceuse qu’il souhaite publier, sont contraints de partager une sublime maison de vacances. Le choc des cultures est immédiat, entre habitudes incompatibles et personnalités bien affirmées. Pourtant, malgré les tensions et les quiproquos, ces vacances forcées prennent une tournure inattendue et se révèlent une aventure pleine de surprises et d’éclats de rire. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 44 90 74 contact@cinemaorbey.fr

English :

Two families with nothing in common are forced to share a vacation home. The summer promises to be eventful… and unforgettable.

German :

Zwei ungleiche Familien sind gezwungen, sich ein Ferienhaus zu teilen. Der Sommer verspricht turbulent zu werden und unvergesslich.

Italiano :

Due famiglie che non hanno nulla in comune sono costrette a condividere una casa per le vacanze. Si preannuncia un’estate movimentata… e indimenticabile.

Espanol :

Dos familias sin nada en común se ven obligadas a compartir una casa de vacaciones. Promete ser un verano lleno de acontecimientos… e inolvidable.

