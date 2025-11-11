Film Valeur sentimentale Club des Cinephiles Centre Culturel le 27 Rouillac

Film Valeur sentimentale Club des Cinephiles

Centre Culturel le 27 139 Bd d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-11-11 20:30:00

fin : 2025-11-11 22:30:00

2025-11-11

Valeur Sentimentale, Un film par Joachim Trier avec Renate Reinsve et Stellan Skarsgard

Centre Culturel le 27 139 Bd d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38

English :

Valeur Sentimentale, A film by Joachim Trier with Renate Reinsve and Stellan Skarsgard

German :

Valeur Sentimentale, Ein Film von Joachim Trier mit Renate Reinsve und Stellan Skarsgard

Italiano :

Sentimental Value, un film di Joachim Trier con Renate Reinsve e Stellan Skarsgard

Espanol :

Valor sentimental, una película de Joachim Trier protagonizada por Renate Reinsve y Stellan Skarsgard

