Film: Valeur sentimentale Cinéma Le Palais Lourdes

2h 13min | Comédie, Comédie dramatique, Drame | Version originale sous-titrée
De Joachim Trier | Par Joachim Trier, Eskil Vogt
Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
Titre original Sentimental Value
Tout public
Tarif normal: 6€
Tarif -de 26 ans: 3€
Synopsis
Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.
Renseignement à: cinema@ville-lourdes.fr
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr
English :
2h 13min | Comedy, Comedy drama, Drama | Original version with subtitles
By Joachim Trier | By Joachim Trier, Eskil Vogt
With Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
Original title Sentimental Value
All audiences
Regular price: 6?
Under 26: 3?
Synopsis
Agnes and Nora see their father arrive after a long absence. A renowned director, he offers Nora, a stage actress, a part in his next film, but she defiantly refuses. He then offers the role to a young Hollywood star, reviving painful family memories.
For more information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
2h 13min | Komödie, Drama, Drama | Originalversion mit Untertiteln
Von Joachim Trier | Von Joachim Trier, Eskil Vogt
Mit Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
Originaltitel Sentimental Value
Für alle Altersgruppen
Normaler Preis: 6?
Preis 26 Jahre: 3?
Synopsis
Agnes und Nora erleben, dass ihr Vater nach langen Jahren der Abwesenheit wieder auftaucht. Er bietet der Theaterschauspielerin Nora an, in seinem nächsten Film mitzuspielen, aber sie lehnt ab. Daraufhin bietet er die Rolle einem jungen Hollywoodstar an und weckt damit schmerzhafte Familienerinnerungen.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
2h 13min | Commedia, Commedia drammatica, Dramma | Versione originale con sottotitoli
Di Joachim Trier | Di Joachim Trier, Eskil Vogt
Con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
Titolo originale Sentimental Value
Tutti i pubblici
Prezzo normale: 6?
Sotto i 26 anni: 3 euro
Sinossi
Agnes e Nora vedono arrivare il padre dopo una lunga assenza. Un famoso regista chiede a Nora, un’attrice di teatro, di recitare nel suo prossimo film, ma lei si rifiuta con decisione. Il padre offre allora il ruolo a una giovane star di Hollywood, facendo rivivere dolorosi ricordi di famiglia.
Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
2h 13min | Comedia, Comedia dramática, Drama | Versión original subtitulada
Por Joachim Trier | Por Joachim Trier, Eskil Vogt
Con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
Título original Sentimental Value
Todos los públicos
Precio normal: 6?
Menores de 26 años: 3
Sinopsis
Agnes y Nora ven llegar a su padre tras una larga ausencia. Un famoso director le pide a Nora, actriz de teatro, que protagonice su próxima película, pero ella se niega desafiante. Entonces le ofrece el papel a una joven estrella de Hollywood, reviviendo dolorosos recuerdos familiares.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
