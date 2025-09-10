Film Valeur sentimentale (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Valeur sentimentale (VO) Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mercredi 10 septembre 2025.

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-10 21:00:00

fin : 2025-09-10 23:30:00

2025-09-10

Comédie dramatique,

Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

Durée 2h13. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

