Film Valeur Sentimentale VOST Orbey

Film Valeur Sentimentale VOST Orbey lundi 22 septembre 2025.

Film Valeur Sentimentale VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-22 20:30:00

fin : 2025-09-22 22:45:00

Date(s) :

2025-09-22

Le retour d’un père réalisateur ravive les blessures d’Agnes et Nora quand il offre à une star hollywoodienne le rôle que sa fille comédienne a refusé.

Synopsis Agnes et Nora voient leur père débarquer après de longues années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, ravivant des souvenirs de famille douloureux.

Film en VOST .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

The return of a director?s father rekindles Agnes and Nora?s wounds when he offers a Hollywood star the role his actress daughter turned down.

German :

Die Rückkehr eines Vaters als Regisseur reißt die Wunden von Agnes und Nora wieder auf, als er einem Hollywoodstar die Rolle anbietet, die seine Tochter als Schauspielerin abgelehnt hat.

Italiano :

Il ritorno del padre di un regista riaccende le ferite di Agnes e Nora quando questi offre a una star di Hollywood il ruolo che la figlia attrice aveva rifiutato.

Espanol :

El regreso del padre de un director reaviva las heridas de Agnes y Nora cuando éste ofrece a una estrella de Hollywood el papel que su hija actriz rechazó.

L’événement Film Valeur Sentimentale VOST Orbey a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg