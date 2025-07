Film « Veilleurs de montagne » suivi d’une conférence avec un garde-moniteur du Parc National des Pyrénées SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Film « Veilleurs de montagne » suivi d’une conférence avec un garde-moniteur du Parc National des Pyrénées

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-07-29 17:00:00

fin : 2025-07-29 19:00:00

2025-07-29

Le film retrace le travail des gardes-moniteurs et présente les missions du Parc National protéger les les patrimoines naturels et culturels et les porter à la connaissance de tous, tout en incitant à un comportement respectueux de la nature et de la société.

La projection sera suivie d’un échange avec un garde-moniteur.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

English :

The film retraces the work of the park rangers and presents the missions of the National Park: to protect natural and cultural heritage and make it known to all, while encouraging behavior that respects nature and society.

The screening will be followed by a discussion with a park ranger.

Free, subject to availability.

German :

Der Film schildert die Arbeit der Ranger-Monitore und stellt die Aufgaben des Nationalparks vor: das Natur- und Kulturerbe zu schützen, es allen zugänglich zu machen und gleichzeitig zu einem natur- und sozialverträglichen Verhalten anzuregen.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Austausch mit einem Ranger-Monitor statt.

Kostenlos, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Italiano :

Il film ripercorre il lavoro dei guardaparco e presenta le missioni del Parco Nazionale: proteggere il patrimonio naturale e culturale e portarlo all’attenzione di tutti, incoraggiando al contempo comportamenti rispettosi della natura e della società.

La proiezione sarà seguita da un dibattito con un guardiano del parco.

Gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Espanol :

La película recorre el trabajo de los guardas y presenta las misiones del Parque Nacional: proteger el patrimonio natural y cultural y darlo a conocer a todos, fomentando al mismo tiempo un comportamiento respetuoso con la naturaleza y la sociedad.

La proyección irá seguida de un coloquio con un guardabosques.

Gratuito, sujeto a disponibilidad.

