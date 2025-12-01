Film: vie privée Cinéma Le Palais Lourdes

Film: vie privée

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 20:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Film de Rebecca Zlotowski | avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira

Drame, Policier, Thriller | 2025 | France | 1 h 45 |

> Tarif normal 6,00 €

> Tarif de 26 ans 3,00 €

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Rebecca Zlotowski | with Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira

Drama, Detective, Thriller | 2025 | France | 1 h 45 |

> Normal price: 6.00 ?

> Price ? 26 years 3,00 ?

Lilian Steiner is a renowned psychiatrist. When she learns of the death of one of her patients, she is convinced it is murder. Disturbed, she decides to investigate.

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: vie privée Lourdes a été mis à jour le 2025-11-29 par OT de Lourdes|CDT65