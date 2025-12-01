Film Vie privée

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-27 20:30:00

fin : 2025-12-27 22:15:00

Date(s) :

2025-12-27

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une patiente, elle se pense qu’il s’agit d’un meurtre. Elle décide de mener son enquête.

Synopsis Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lilian Steiner is a well-known psychiatrist. When she learns of the death of a patient, she suspects murder. She decides to investigate.

L’événement Film Vie privée Orbey a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg