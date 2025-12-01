Film Vie privée Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Film Vie privée

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 21:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Drame, Policier, Thriller

Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.

Durée 1h45. .

English :

