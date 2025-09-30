Film « Y a pas de réseau » rue de l’Egalité Bessay-sur-Allier
Film « Y a pas de réseau » rue de l’Egalité Bessay-sur-Allier mardi 30 septembre 2025.
rue de l’Egalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Début : 2025-09-30 20:30:00
fin : 2025-09-30
Film de Edouard Pluvieux avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil
rue de l’Egalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Edouard Pluvieux with Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil
German :
Film von Edouard Pluvieux mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil
Italiano :
Film di Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil
Espanol :
Película de Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil
