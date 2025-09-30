Film « Y a pas de réseau » rue de l’Egalité Bessay-sur-Allier

Film « Y a pas de réseau » rue de l’Egalité Bessay-sur-Allier mardi 30 septembre 2025.

Film « Y a pas de réseau »

rue de l’Egalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 20:30:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Film de Edouard Pluvieux avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

.

rue de l’Egalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Edouard Pluvieux with Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

German :

Film von Edouard Pluvieux mit Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

Italiano :

Film di Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

Espanol :

Película de Edouard Pluvieux con Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil

L’événement Film « Y a pas de réseau » Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-15 par Office du tourisme de Moulins & sa région