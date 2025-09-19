Film KAAMELOTT au CINÉMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect Plancher-les-Mines

Film KAAMELOTT au CINÉMA SELECT à PLANCHER-les-MINES

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-28 20:30:00

Le cinéma Sélect vous propose chaque weekend 2 séances de cinéma. À l’affiche KAAMELOTT .

2h 19min | Aventure, Comédie, Historique

De Alexandre Astier | Par Alexandre Astier

Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert

Tout public

Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent. .

Cinéma Sélect 8 bis Rue de Laurier Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 62 70

