Film Y’a pas de réseau Orbey

Film Y’a pas de réseau

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-09-09 20:30:00

fin : 2025-09-09 22:00:00

2025-09-09

Deux enfants en vadrouille dans la forêt tombent sur des criminels et transforment leur gîte isolé en forteresse piégée pour leur échapper.

Synopsis Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Two kids out in the woods stumble across criminals and turn their remote B&B into a booby-trapped fortress to escape.

German :

Zwei Kinder, die durch den Wald streifen, stoßen auf Kriminelle und verwandeln ihre abgelegene Unterkunft in eine mit Sprengfallen versehene Festung, um ihnen zu entkommen.

Italiano :

Due bambini che vagano nella foresta si imbattono in criminali e trasformano il loro cottage isolato in una fortezza con trappole esplosive per sfuggirgli.

Espanol :

Dos niños que deambulan por el bosque se topan con unos delincuentes y convierten su aislada casa de campo en una fortaleza con trampas para escapar de ellos.

