Film « Yolo » et repas partagé MJC Guérinière Caen
jeudi 30 octobre 2025
Film « Yolo » et repas partagé
MJC Guérinière 10 Rue des Bouviers Caen Calvados
2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Projection, débat et moment convivial autour du film Yolo.
Un moment à partager autour du film Yolo la projection sera suivie d’un débat ouvert à toutes et tous, avant de se prolonger par un temps convivial. L’occasion de découvrir, échanger et se retrouver autour du cinéma. .
MJC Guérinière 10 Rue des Bouviers Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 35 66 30
English : Film « Yolo » et repas partagé
Screening, debate and socializing around the film Yolo.
German : Film « Yolo » et repas partagé
Vorführung, Diskussion und geselliger Moment rund um den Film Yolo.
Italiano :
Proiezione, dibattito ed evento sociale sul film Yolo.
Espanol :
Proyección, debate y acto social en torno a la película Yolo.
L’événement Film « Yolo » et repas partagé Caen a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer