Film « Yolo » et repas partagé

MJC Guérinière 10 Rue des Bouviers Caen Calvados

Tarif : – –

Projection, débat et moment convivial autour du film Yolo.
Un moment à partager autour du film Yolo la projection sera suivie d’un débat ouvert à toutes et tous, avant de se prolonger par un temps convivial. L’occasion de découvrir, échanger et se retrouver autour du cinéma.   .

MJC Guérinière 10 Rue des Bouviers Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 35 66 30 

English : Film « Yolo » et repas partagé

Screening, debate and socializing around the film Yolo.

German : Film « Yolo » et repas partagé

Vorführung, Diskussion und geselliger Moment rund um den Film Yolo.

Italiano :

Proiezione, dibattito ed evento sociale sul film Yolo.

Espanol :

Proyección, debate y acto social en torno a la película Yolo.

