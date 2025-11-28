Film Yoroï Orbey

Film Yoroï

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:30:00

2025-11-28

Synopsis Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s’installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d’étranges créatures, les Yokaïs.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

After a grueling tour, Aurélien settles in Japan with his wife Nanako. They discover a suit of armor that awakens strange creatures called Yakais. Forbidden 12 years

German :

Nach einer anstrengenden Tournee lässt sich Aurélien mit seiner Frau Nanako in Japan nieder. Sie entdecken eine Rüstung, die seltsame Kreaturen, die Yakaïs, weckt. Verboten 12 Jahre

Italiano :

Dopo un tour estenuante, Aurélien si stabilisce in Giappone con la moglie Nanako. Scoprono un’armatura che risveglia strane creature chiamate Yakais. Proibito 12 anni

Espanol :

Tras una agotadora gira, Aurélien se instala en Japón con su esposa Nanako. Descubren una armadura que despierta a unas extrañas criaturas llamadas Yakais. Prohibido 12 años

