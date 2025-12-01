Film: Zootopie 2 Cinéma Le Palais Lourdes

Film: Zootopie 2

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Film de Byron Howard |

animation | 2025 | 1 h 48 |

> Tarif unique journée 3€

Zootopie 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale…

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Byron Howard |

animation | 2025 | 1 h 48 |

> Single day price: 3?

Zootopie 2 brings back the delightful duo of young cops Judy Hopps and Nick Wilde, who, after solving the biggest criminal case in Zootopie history, discover that their partnership isn?t as strong as they thought when Chief Bogo orders them to take part in a therapy program for teammates in crisis. Their partnership is even put to the test when they have to solve undercover and in unknown parts of town a new mystery and follow the winding trail of a venomous snake freshly arrived in the animal city?

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Film: Zootopie 2 Lourdes a été mis à jour le 2025-12-17 par OT de Lourdes|CDT65