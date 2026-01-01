Film Zootopie 2 Orbey

Film Zootopie 2

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-03 14:30:00

fin : 2026-01-03 16:20:00

Date(s) :

2026-01-03

Judy Hopps et Nick Wilde découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve…

Synopsis ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale…

La séance du 3 janvier est en 3D. .

+33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

Judy Hopps and Nick Wilde discover that their partnership isn’t as strong as they thought. Their partnership will even be put to the test…

