« Filmaginaires » un concert par le Quatuor Éclisses À la Crypte Saint-André Montreuil vendredi 10 octobre 2025.

Complicité, originalité, subtilité, le Quatuor Éclisses s’inscrit depuis 2012 dans le paysage musical français. Il réunit Benjamin Valette, Pierre Lelièvre, Arkaïtz Chambonnet et Gabriel Bianco.

Ces quatre guitaristes proposent de redécouvrir la guitare classique, notamment à travers des arrangements ambitieux et innovants du grand répertoire pour piano ou orchestre. En 2013, ils remportent le Premier prix du Concours européen de musique de chambre de la Fédération Nationale des Associations de Parents d’Élèves d’écoles de musique, de danse et de théâtre (FNAPEC), et en 2014, ils sont lauréats de la Fondation Banque Populaire. Ils s’engagent également dans l’élargissement du répertoire pour quatuor de guitares avec la création d’œuvres de Karol Beffa, Sergio Assad, Nikita Koshkin et Matthieu Stefanelli.

Amis depuis leur rencontre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), Benjamin, Pierre, Arkaïtz et Gabirel poursuivent aujourd’hui une carrière qui les mène à se produire à l’étranger (États-Unis, Mexique, Colombie, Philippines, Indonésie, Jordanie, Algérie, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Pologne, Bulgarie, Lituanie…). En France, ils se sont déjà produits notamment au Théâtre du Châtelet, à l’Hôtel National des Invalides, à la Maison de la Radio, à La Scala, au Palais des Congrès de Versailles, au Grand Théâtre d’Angers, au Théâtre Impérial de Compiègne, aux théâtres de Nîmes et de Valence. Le Quatuor Éclisses est fréquemment invité à jouer dans les festivals (Folle Journée de Nantes, Festival Radio France de Montpellier, Flâneries Musicales de Reims, Lille Piano Festival, Festival International de Guitare de Paris, Musicales de Bagatelle, Jeudis Musicaux de Royan…).

Habitué des émissions de France Musique (La Matinale, Plaisirs d’amour, Allegretto, Classic Club, En Pistes, Guitare guitares, Chambre Classique, Réveil Classique, Le Programme Classique, Musique Matin, Tous Classique…), le Quatuor Éclisses est aussi diffusé régulièrement sur France Inter, France Culture, FIP, Europe 1 et Radio Classique. L’activité de nos quatre amis est également relayée par la presse nationale et internationale (Washington Post, Télérama, La Lettre du Musicien, Guitare Classique…).

Le Quatuor Éclisses compte quatre disques parus chez Ad Vitam Records : Guitares (2013), Invitation française (2015), Pulse (2017) et Evocación (2020), qui se voit décerner 4 étoiles par le magazine Classica. Leur dernier album, Filmaginaires, titre-hommage en référence à une composition de Roland Dyens, sorti en 2025 chez le label Klarthe (Believe), réunit leurs derniers arrangements de musiques emblématiques du cinéma.

« Depuis nos débuts, nous n’avons cessé d’explorer de nouveaux répertoires : musique baroque, créations contemporaines, musique française et espagnole, d’Amérique du sud ; qu’il s’agisse de musique originale pour guitare ou d’arrangements pour piano ou grand orchestre. Ce cinquième album, cependant, représente pour nous un démarche beaucoup plus singulière dans le sens où la musique créée pour le cinéma (bien qu’elle soit écrite par des compositeurs et souvent jouée sur les mêmes instruments) diffère dans sa structure, son langage et dans le travail d’interprétation, de notre musique classique « habituelle ».

C’est pourquoi, même si nous nous amusions depuis plusieurs années à jouer des bribes de thèmes du cinéma lors de nos répétitions afin de nous « changer les idées », il nous a fallu du temps pour en faire un vrai projet au même titre que nos expériences musicales antérieures. Le point de départ de ce disque est donc la détente, le rire, voire le « fou rire » ; ce qui ne nous a pas empêché de le mener aussi sérieusement que nos précédentes réalisations.

Nous avons choisi avant tout d’arranger des musiques qui nous parlent, une partie d’entre elles très emblématiques, pour un véritable voyage temporel s’étalant sur près de 70 ans, du Smile de Charlie Chaplin de 1936 à la musique de Catch me if you can créée par John Williams en 2002 ; avec un passage par la comédie musicale et le cinéma italien. Nous avons inséré deux références de Roland Dyens, que nous avons bien connu : Filmaginaires, composition originale pour quatuor de guitares, et Alfonsina y el mar, véritable hymne en Argentine, arrangé avec le talent et la créativité dont il avait le secret. »

En première partie nous écoutons la jeune virtuose ukrainienne Sofia Zhernovykh, premier prix de l’Altamira International Guitar Competition.

Un concert de quatre guitares autour des musiques de films les plus connues

Le vendredi 10 octobre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

De 12 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

À la Crypte Saint-André 45 rue Voltaire 93100 Montreuil

