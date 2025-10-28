Filmer la mode ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris
Filmer la mode ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris mardi 28 octobre 2025.
FILMER LA MODE
Stage vidéo pour les ados – Vacances de la Toussaint à Paris
Du 28 au 31 octobre 2025
Mardi à vendredi : 11h-17h
Entre dans l’univers de la création mode, et réalise ton reportage de l’écriture au montage.
Préparation & montage : quartier Nation
Tournage : quartier Jourdain
Avec pour fil rouge la marque parisienne DAVAÏ de la styliste Nadine Lagalaye :
– Découvre les coulisses de la création d’un vêtement, du croquis à la boutique
– Filme la boutique, l’atelier et les vêtements portés
– Rencontre et interviewe la créatrice
– Dérushe et monte tes images, pour créer ton film jusqu’au générique de fin.
Un stage complet pour apprendre à tourner, interviewer, monter et raconter une histoire en images !
Tarif : 390€ en solo | 290€ par personne en duo
Filmer la mode ! Un stage complet pour apprendre à tourner, interviewer, monter et raconter une histoire en images !
Du mardi 28 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 17h00
payant Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-28T12:00:00+01:00
fin : 2025-10-31T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-10-28T11:00:00+02:00_2025-10-28T17:00:00+02:00;2025-10-29T11:00:00+02:00_2025-10-29T17:00:00+02:00;2025-10-30T11:00:00+02:00_2025-10-30T17:00:00+02:00;2025-10-31T11:00:00+02:00_2025-10-31T17:00:00+02:00
Place de la nation place de la nation 75012 Paris
https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/617894-d-s-inscrire-aux-ateliers-ponctuels-d-i-m-2025-2026 infos@imagesetmots.co