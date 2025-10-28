Filmer la mode ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris

Filmer la mode ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris mardi 28 octobre 2025.

FILMER LA MODE

Stage vidéo pour les ados – Vacances de la Toussaint à Paris

Du 28 au 31 octobre 2025

Mardi à vendredi : 11h-17h

Entre dans l’univers de la création mode, et réalise ton reportage de l’écriture au montage.

Préparation & montage : quartier Nation

Tournage : quartier Jourdain

Avec pour fil rouge la marque parisienne DAVAÏ de la styliste Nadine Lagalaye :

– Découvre les coulisses de la création d’un vêtement, du croquis à la boutique

– Filme la boutique, l’atelier et les vêtements portés

– Rencontre et interviewe la créatrice

– Dérushe et monte tes images, pour créer ton film jusqu’au générique de fin.

Un stage complet pour apprendre à tourner, interviewer, monter et raconter une histoire en images !

Tarif : 390€ en solo | 290€ par personne en duo

Filmer la mode ! Un stage complet pour apprendre à tourner, interviewer, monter et raconter une histoire en images !

Du mardi 28 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 17h00

payant Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-28T12:00:00+01:00

fin : 2025-10-31T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-28T11:00:00+02:00_2025-10-28T17:00:00+02:00;2025-10-29T11:00:00+02:00_2025-10-29T17:00:00+02:00;2025-10-30T11:00:00+02:00_2025-10-30T17:00:00+02:00;2025-10-31T11:00:00+02:00_2025-10-31T17:00:00+02:00

Place de la nation place de la nation 75012 Paris

https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/617894-d-s-inscrire-aux-ateliers-ponctuels-d-i-m-2025-2026 infos@imagesetmots.co