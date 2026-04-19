Filmer la mode ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris

FILMER LA MODE

Stage vidéo pour les ados – Vacances d’avril à Paris

Du 20 au 24 avril 2026

5 jours

À la rencontre de la créatrice Nadine Lagalaye, créatrice de la marque DAVAÏ, les stagiaires découvriront toutes les dimensions de la création mode : La conception des collections, le fonctionnement d’un atelier et d’une boutique, l’esprit d’une marque.

Labellisée « Fabriqué à Paris », entièrement conçue dans l’Est parisien, DAVAÏ incarne une mode contemporaine, vivante, pour les femmes comme pour les hommes.

Les tissus utilisés proviennent de grandes maisons de couture : Hermès, Givenchy, Balenciaga… dans une démarche de qualité et d’écologie.

Les stagiaires pourront chacun concevoir leur reportage, filmer et monter leur propre film. Ils occuperont tous les postes : écrire, découper, tourner, monter.

Le montage des films aura lieu à l’école de cinéma EICAR Paris : une belle occasion de découvrir de l’intérieur une grande école de cinéma !

Les jeunes seront accompagnés par la formatrice à l’aller vers l’école et au retour, depuis Nation.

À l’issue du stage, les films finalisés sont envoyés par WeTransfer, dès le lendemain.

INFOS PRATIQUES

Accueil des stagiaires : quartier Nation pour chaque journée

Préparation du film : quartier Nation

Tournage : quartier Jourdain

Montage : EICAR Paris (Porte d’Ivry)

Planning

Lundi : 14h-17h

Mardi : 14h-17h

Mercredi : 10h-17h

Jeudi : 10h-17h

Vendredi : 11h-18h

Tarifs

420 solo

330 duo

6 places

Filmer la mode ! Un stage complet pour apprendre à tourner, interviewer, monter et raconter une histoire en images !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

payant

à partir de 330 euros

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Place de la nation place de la nation 75012 Paris

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