Filmer la mode ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris
Filmer la mode ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris lundi 20 avril 2026.
FILMER LA MODE
Stage vidéo pour les ados – Vacances d’avril à Paris
Du 20 au 24 avril 2026
5 jours
À la rencontre de la créatrice Nadine Lagalaye, créatrice de la marque DAVAÏ, les stagiaires découvriront toutes les dimensions de la création mode : La conception des collections, le fonctionnement d’un atelier et d’une boutique, l’esprit d’une marque.
Labellisée « Fabriqué à Paris », entièrement conçue dans l’Est parisien, DAVAÏ incarne une mode contemporaine, vivante, pour les femmes comme pour les hommes.
Les tissus utilisés proviennent de grandes maisons de couture : Hermès, Givenchy, Balenciaga… dans une démarche de qualité et d’écologie.
Les stagiaires pourront chacun concevoir leur reportage, filmer et monter leur propre film. Ils occuperont tous les postes : écrire, découper, tourner, monter.
Le montage des films aura lieu à l’école de cinéma EICAR Paris : une belle occasion de découvrir de l’intérieur une grande école de cinéma !
Les jeunes seront accompagnés par la formatrice à l’aller vers l’école et au retour, depuis Nation.
À l’issue du stage, les films finalisés sont envoyés par WeTransfer, dès le lendemain.
INFOS PRATIQUES
Accueil des stagiaires : quartier Nation pour chaque journée
Préparation du film : quartier Nation
Tournage : quartier Jourdain
Montage : EICAR Paris (Porte d’Ivry)
Planning
Lundi : 14h-17h
Mardi : 14h-17h
Mercredi : 10h-17h
Jeudi : 10h-17h
Vendredi : 11h-18h
Tarifs
- 420 solo
- 330 duo
- 6 places
Filmer la mode ! Un stage complet pour apprendre à tourner, interviewer, monter et raconter une histoire en images !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
payant
à partir de 330 euros
Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T01:59:59+02:00
Date(s) :
Place de la nation place de la nation 75012 Paris
https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/693735-e-stage-video-pour-les-ados-vacances-de-paques-a-paris infos@imagesetmots.co
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