Filmer la peinture ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris

FILMER LA PEINTURE

Stage vidéo pour les ados – Vacances de février 2026 à Paris

Du 2 au 6 mars 2026

5 jours / 24h de stage

Entre dans l’univers du peintre Jean-Marc Thommen et réalise ton reportage de l’écriture au montage.

Préparation & montage : quartier Nation

Tournage : Montreuil (croix de chaveau)

Pour ce stage, le peintre Jean-Marc Thommen nous ouvre les portes de son atelier, à Montreuil.

En pleine préparation de sa prochaine exposition, La Main écoute, il se prêtera au jeu de l’interview.

Les stagiaires pourront filmer l’atelier, et découvrir les étapes du processus créatif à partir d’une maquette 3D, et des tableaux et collages exposés.

Enfin, chacun créera son propre reportage sur la table de montage, grâce à la mise en commun des rushes, et développera sa propre vision du sujet.

Le matériel : Caméra Leica SL2s, Caméra Canon 5D Mark IV ; Zoom H4n ; Stations de montage Apple / FCPX.

Horaires :

Lundi : 14h-18h

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 13h-17h

Jeudi : 11h-17h

Vendredi : 11h-17h

Tarif : 420 euros en solo | 330 euros par personne en duo

Filmer la peinture ! Un stage complet pour apprendre à tourner, interviewer, monter et raconter une histoire en images !

payant

Tarif solo : 420 euros

Tarif duo : 330 euros

Public jeunes.

Place de la nation Place de la nation 75012 Paris

