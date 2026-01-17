Filmer la peinture ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris
Filmer la peinture ! Stage vidéo ados 11-17ans Place de la nation Paris lundi 2 mars 2026.
FILMER LA PEINTURE
Stage vidéo pour les ados – Vacances de février 2026 à Paris
Du 2 au 6 mars 2026
5 jours / 24h de stage
Entre dans l’univers du peintre Jean-Marc Thommen et réalise ton reportage de l’écriture au montage.
Préparation & montage : quartier Nation
Tournage : Montreuil (croix de chaveau)
Pour ce stage, le peintre Jean-Marc Thommen nous ouvre les portes de son atelier, à Montreuil.
En pleine préparation de sa prochaine exposition, La Main écoute, il se prêtera au jeu de l’interview.
Les stagiaires pourront filmer l’atelier, et découvrir les étapes du processus créatif à partir d’une maquette 3D, et des tableaux et collages exposés.
Enfin, chacun créera son propre reportage sur la table de montage, grâce à la mise en commun des rushes, et développera sa propre vision du sujet.
Le matériel : Caméra Leica SL2s, Caméra Canon 5D Mark IV ; Zoom H4n ; Stations de montage Apple / FCPX.
Horaires :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 13h-17h
Jeudi : 11h-17h
Vendredi : 11h-17h
Tarif : 420 euros en solo | 330 euros par personne en duo
Filmer la peinture ! Un stage complet pour apprendre à tourner, interviewer, monter et raconter une histoire en images !
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
jeudi, vendredi
de 11h00 à 17h00
mercredi
de 13h00 à 17h00
lundi, mardi
de 14h00 à 18h00
payant
Tarif solo : 420 euros
Tarif duo : 330 euros
Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-02T15:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-02T14:00:00+02:00_2026-03-02T18:00:00+02:00;2026-03-03T14:00:00+02:00_2026-03-03T18:00:00+02:00;2026-03-04T13:00:00+02:00_2026-03-04T17:00:00+02:00;2026-03-05T11:00:00+02:00_2026-03-05T17:00:00+02:00;2026-03-06T11:00:00+02:00_2026-03-06T17:00:00+02:00
Place de la nation Place de la nation 75012 Paris
https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/617894-d-s-inscrire-aux-ateliers-ponctuels-d-i-m-2025-2026 infos@imagesetmots.co
Afficher la carte du lieu Place de la nation et trouvez le meilleur itinéraire